“Camino a destronar a Falcao”: Daniel Ruiz anunció que de nuevo será papá y se la montaron ‘porque le rinde’

Daniel Ruiz Rivera es un talentoso futbolista de Millonarios, quien regresó al cuadro capitalino luego de un fugaz paso por el Santos de Brasil, donde no le fue muy bien. Sin embargo, con la camiseta del ‘Embajador’ y bajo las órdenes de Alberto Gamero ha vuelto a sonreír, pero esa alegría no proviene solo de su juego, sino también de motivos personales y así anunció que este año se convertirá en papá por segunda vez y las personas no dudaron en compararlo con Falcao.

Daniel Ruiz anunció que nuevamente será papá:

El futbolista de 23 años compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram junto a su pareja, Carolina Rodríguez, en la que despidieron el 2023 y de paso anunciaron la llegada de su segunda bebé con un tierno mensaje:

“Este 2023 podemos despedirlo de la manera más feliz y agradecida, siendo una familia aún más completa con nuestra bebé que llegará a alegrarnos aún más a nosotros y a Yuya con su compañía, hoy somos 4 integrantes en esta familia que hemos construido, que Dios nos permita ver crecer nuestras niñas con el amor infinito de pareja que nos tenemos, tener a yuya ha sido la bendición más grande y no podemos esperar para entregarte el mismo amor bebita, te esperamos con ansias”.

Aunque muchas personas se alegraron por el anuncio de Daniel y Carolina, a otros les causó curiosidad que con tan solo 23 años sea papá por segunda vez, así que lo compararon con Falcao, quien también genera revuelo por sus cinco herederos:

- “Dale destrona a Falcao Dani 😂”

- “Ostia Daniel con 23 años camino a destronar a falcao 😂😂😂”

- “Siguiendo los pasos del tigre falcao 👏”

- “Va a ser todo un Falcao 2.0 jajaa”

- “Vamos que vamos a alcanzar al tigre 😂😂”