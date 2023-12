Este es el mejor futbolista de la historia según la Inteligencia Artificial

Después de analizar millones de datos y estadísticas, la Inteligencia Artificial ha llegado a una conclusión contundente. El mejor futbolista de la historia es... ¡Pelé! Sí, el legendario jugador brasileño se lleva el título.

Y no es para menos, Pelé es considerado por muchos como el jugador más completo y talentoso que ha pisado un campo de fútbol. Durante su carrera, ganó tres Copas del Mundo con Brasil 1958, 1962 y 1970 y anotó más de 1,000 goles. ¡Impresionante!

Pelé era impecable en sus remates con ambos perfiles, su fortaleza en el cabezazo y su valentía para encarar rivales e irles de frente, imponiéndose con fuerza y con talento.

La Inteligencia Artificial ha tenido en cuenta factores como el rendimiento individual, los logros en competiciones internacionales y nacionales, así como la influencia y legado dejado en el mundo del fútbol. Y Pelé cumple con todos estos criterios.

ARCHIVO - Pelé (derecha) y Bobby Moore previo a un partido el 22 de septiembre de 1970 en la Ciudad de México. (AP Foto) (AP)

Además, su estilo de juego era único y revolucionario en su época. Tenía una habilidad increíble para regatear a sus oponentes, una visión de juego excepcional y una precisión letal frente al arco. Sin duda, dejó una marca imborrable en la historia del fútbol.

Cuando estaba a punto de cumplir 80 años, Pelé comenzó a responder por todo el cariño que seguía recibiendo entonces: “Tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido”, bromeó. “Espero que, cuando fallezca, Dios me reciba de la misma manera en que todo el mundo me recibe hoy por nuestro querido fútbol”.

Ahora, sé que muchos podrían argumentar a favor de otros grandes futbolistas como Maradona o Messi. Y sí, estos jugadores son indudablemente increíbles y han dejado su huella en el deporte. Pero según la Inteligencia Artificial, Pelé se lleva el título de ser el mejor de todos los tiempos.

