Rolando Tarajano: de esta manera luce el doctor de ‘A corazón abierto’ 13 años después

Rolando Javier Tarajano Nació en Matanzas, Cuba. Es un reconocido actor y director de escena. Integrante de la vanguardia artística de la isla en los noventa. Licenciado en Artes Escénicas con especialización en Actuación del Instituto Superior de Artes Dramáticas de La Habana.

Su versatilidad actoral es impresionante. Ha demostrado su talento en una amplia gama de géneros, desde dramas intensos hasta comedias ligeras. Cada personaje que interpreta cobra vida de una manera única y cautivadora.

Pero no solo es su talento lo que hace a Rolando tan especial, sino también su humildad y dedicación. A pesar de su éxito, siempre se mantiene cercano a sus raíces y agradece a sus seguidores por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

A corazón abierto fue una telenovela colombiana transmitida a través de RCN. Su primer capítulo salió al aire en 2010 y el último se vio en 2011. Es una adaptación nacional del popular drama médico de Grey’s Anatomy.

Otro personaje populares fue el de Rolando Tarajano, el cual, interpretó a Javier Burgos, uno de los doctores del elenco. Debido a la popularidad que tuvo su personaje y con el regreso de la novela a la televisión, muchos se preguntan qué ha sido de él.

Actualmente, a sus 60 años, se desempeña como director, productor ejecutivo, escritor y profesor de actuación. Tampoco se ha alejado por completo de Colombia, pues en sus redes sociales se ve que ha hecho varios viajes al país.

“Hace años que yo no hago un proyecto en Colombia, pero cada vez que me bajo de un avión allí el cariño de la gente es impresionante (...) Colombia a mí me dio la libertad en 1998, por eso tengo que agradecerle a Alí Humar, quien me hizo un casting en Cuba y luego me presentó su país”, aseveró en una entrevista que brindó a La red en 2021.

