“Tan tarados no somos”: Jorge Bermúdez criticó fuerte el mercado de fichajes de Millonarios

Jorge Bermúdez es un reconocido y polémico periodista deportivo que en esta ocasión se metió ‘en camisa de once varas’ al momento de hablar sobre el mercado de fichajes que ha realizado Millonarios y hasta se puso a debatir con los hinchas.

¿Qué dijo Jorge Bermúdez sobre Millonarios?

Resulta que el periodista, quien actualmente trabaja en ESPN, dejó claro que considera que los refuerzos de Millonarios son buenos, pensando únicamente en el rentado local, pero no le alcanzan en cuanto a jerarquía y nivel para hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Ante esto, un aficionado respondió a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) asegurando que la única manera para competirle a los equipos brasileños y argentinos es siguiendo un modelo similar al que viene realizando Independiente del Valle.

Bermúdez no se quedó callado y volvió a entrarle al tema: Ahora fue específico en que es consciente que ser campeón continental es muy complicado, pero no cambió el discurso en decir que no hay una inyección económica suficiente para tener una buena participación en la ‘Gloria Continental’:

“Nadie habla de ganar la Copa Libertadores. Tan tarados no somos. Sabemos dónde estamos y quiénes somos. Y siga respaldando la falta de reinversión. Al proyecto de Millonarios le ha hecho falta reinversión económica para potenciarlo y optimizarlo. Por eso no ha ganado más. Abrazos”.

