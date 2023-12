América anunció el fichaje de un defensa que llega desde Europa, pero muchos desearon que fuera ‘inocentada’

El mercado de fichajes que ha realizado el América de Cali no tiene contentos a los hinchas, pues además de que se confirmó la salida de Adrián Ramos, no han llegado los jugadores de ‘renombre’ que muchos esperaban para asumir la próxima temporada, en la que no solo jugarán por el rentado local, sino que tendrán el reto de la Copa Sudamericana.

En la mañana de este jueves 28 de diciembre se confirmó la llegada de un defensor que proviene de un equipo europeo y muchos quisieran que fuera una broma por el día de los inocentes.

¿Quién es el nuevo fichaje del América?

Se trata del defensor central Jeison Palacios, quien militaba en el Pafos FC del fútbol de Chipre, equipo donde fue a probar suerte tras salir de Independiente Santa Fe, pero no vio muchos minutos y por eso regresará al fútbol colombiano.

El futbolista de 29 años tiene un gran recorrido por varios equipos de nuestro país: Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe.

De hecho, el futbolista es recordado por ser uno de los centrales inicialistas en el partido que Santa Fe perdió contra River Plate por la Copa Libertadores 2021, en la que el equipo argentino tuvo que jugar con una nómina mixta y el volante Enzo Pérez como arquero, a causa de los contagios de Covid.

Por supuesto, los comentarios de los hinchas del América no se hicieron esperar y criticaron ‘sin piedad’ la nueva contratación:

- “Díganme que esto es por el día de los inocentes”

- “Ahora nos acabamos de convertir en un equipo abandonado por Dios”

- “Se fue a Chipre a mitad de año y nunca jugó JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, que falta de respeto a lo bien”

- “Nos reforzamos en la zona defensiva dicen. Sean serios”

- “Ya es oficial, este es el peor mercado de fichajes desde el ascenso”