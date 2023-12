¿Aprovechando el divorcio con Saruma? Jugador de la selección Colombia ‘le echó los perros’ a Andrea Valdiri

Andrea Valdiri es una reconocida influencer colombiana, quien estuvo casada con el también influencer y productor audiovisual, Felipe Saruma. Sin embargo, hace poco más de un mes confirmaron que el matrimonio llegó a su final.

Parece que un futbolista de la selección Colombia está al tanto de la situación y aprovechó para ‘echarle los perros’ a la influencer.

¿Qué jugador de la selección Colombia ‘le echó los perros’ a Andrea Valdiri?

Se trata del joven mediocampista Richard Ríos, quien grabó un video para la plataforma de TikTok con la cuenta del consultorio odontológico @Keepsmilingvm. La dinámica del video fue el popular ‘ping-pong’, que consiste en hacer preguntas cuyas respuestas sean rápidas y sencillas.

A Richard le preguntaron por su edad, profesión, estado civil y equipo de fútbol, pero ninguna lo comprometió tanto como cuando le cuestionaron sobre quién le parecía la mujer más bella de nuestro país. El joven volante no dudó mucho para responder que era Andrea Valdiri.

Tras del hecho, cuando a Ríos le preguntaron por su estado civil, prefirió no revelarlo y mantenerlo en reserva, hecho que, por supuesto, despierta todo tipo de comentarios por parte de los seguidores, especialmente ahora que Valdiri está soltera.

No obstante, los comentarios no se fueron tanto a imaginar que ambos podrían ser una pareja, sino a la tristeza que muchas sintieron por no ser la influencer:

- “En este momento de mi vida quiero ser Andrea Valdiri”

- “Con lo mucho que me parezco a Andrea Valdiri 😭😭😭”

- “Jajajaja que la valdiri no vea esto 🙄🙄”

- “Quiere reservar nuestra relación🥰”

- “Las que no somos Andrea valdiri y yo cuando 😭”