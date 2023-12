“Han querido poner a muchos hinchas en mi contra”: Víctor Cantillo reveló por qué no ha vuelto a Junior

Víctor Cantillo es un talentoso mediocampista colombiano que brilló en el Junior de Barranquilla y luego salió con rumbo al Corinthians, pero luego de cuatro temporadas se encendieron los rumores de su regreso al cuadro tiburón.

Sin embargo, también se dijo que el futbolista no regresaría al equipo por las pretenciones económicas, hecho que él mismo tuvo que salir a desmentir.

Resulta que el mediocampista de 30 años le concedió una entrevista a El Heraldo, famoso periódico de Barranquilla, en la que confesó no solamente su deseo de regresar al Junior, sino la verdadera razón por la que no ha vuelto, que no tiene nada que ver con las condiciones salariales que se rumoreaba:

“Me decidí hoy a hablar porque muchos periodistas han querido crear una idea a la gente falsa, que Víctor no quiere firmar, que está pidiendo mucho dinero, cuando es falso porque a mí nadie me ha llamado, yo salgo aquí y me preguntan por qué no firmo. Yo respondo ‘qué voy a firmar si no tengo nada para firmar, Junior no me ha ofrecido nada a mí”.

Cantillo también dejó claro que lleva más de dos semanas en la ciudad, esperando que lo llamen para jugar en la próxima temporada, sin importar el tema del dinero:

“Yo llegué el 8 de diciembre aquí a Barranquilla y mi idea era conversar de inmediato con ellos, pero a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada, estoy a la espera. Me molesta un poco que digan cosas que no son, que yo estoy pidiendo demasiado dinero, que no quiero firmar, que no quiero volver, porque no es así, es falso. La gente se ilusiona y cuando ellos ven ese tipo de comentarios e ideas que les vienen vendiendo, la gente se molesta conmigo”.