Santa Fe se llevó a Elvis Perlaza, pero Millonarios ‘respira tranquilo’ por su nuevo fichaje

Millonarios VS Independiente Santa Fe por la fecha 18 de la liga Betplay Dimayor Millonarios VS Independiente Santa Fe por la fecha 18 de la liga Betplay Dimayor (Juan Pino)

El mercado de fichajes de Millonarios no tiene casi nada contentos a los hinchas, pero la baja de Elvis Perlaza con destino a Santa Fe es algo que no preocupa mucho, pues no era titular y tampoco lo consideraban del nivel necesario pensando en disputar la Copa Libertadores.

La concentración de la afición no está puesta en la salida del lateral, sino en el nuevo fichaje que ya firmó su contrato.

Vea acá: Delvin Alfonzo habría conseguido el billete que ‘Millos’ no quería pagarle al Chicó para contratarlo

Elvis Perlaza es nuevo futbolista de Independiente Santa Fe:

Aunque el equipo ‘Cardenal’ no ha anunciado hasta ahora ningún fichaje, se estima que el próximo viernes 22 de diciembre dará a conocer todas las incorporaciones de cara a la temporada 2024, incluyendo a Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo y por supuesto, Elvis Perlaza, quien firmó contrato por un año.

Los aficionados de Santa Fe no están absolutamente satisfechos con la incorporación de Perlaza, no tanto porque venga de Millonarios, sino porque no están convencidos de su nivel y hubieran preferido que el equipo llevara a otro futbolista en esa posición. Por parte de ‘Millos’, no quedaron ‘aburridos’, pero sí están esperando con ansias que anuncien más refuerzos para tener ‘buen combo’ y así poder tener una buena participación el próximo año, especialmente en la Copa Libertadores.

Uno de los motivos por los que en la afición de Millonarios no hay mucha atención en la salida de Elvis Perlaza es por la oficialización de un nuevo futbolista.

🚨 Elvis Perlaza (34) ya firmó su contrato como nuevo jugador de #SantaFe, como se adelantó en exclusiva hace varios días. Lo hizo hasta diciembre de 2024 🔴⚪️



👀 Llega libre tras finalizar y no renovar su vínculo en #Millonarios pic.twitter.com/FRzTriP1Di — Pipe Sierra (@PSierraR) December 21, 2023

Le puede interesar: “No hay refuerzos importantes”: Antonio Casale habló por los hinchas de Millonarios y confirmó lo que temían

Millonarios ya firmó un nuevo refuerzo:

Durante los próximos tres años, el equipo ‘albiazul’ tendrá delantero: Se trata del argentino, de 28 años, Santiago Giordana, quien firmó contrato en horas de la tarde del miércoles 20 de diciembre. El atacante llega procedente del Real Garcilaso tras ser una de las figuras en la liga de Perú y ahora selló su vínculo con Millonarios hasta junio de 2026.