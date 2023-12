“No hay refuerzos importantes”: Antonio Casale habló por los hinchas de Millonarios y confirmó lo que temían

Antonio Casale es un reconocido periodista deportivo e hincha declarado de Millonarios: En esta ocasión, habló por muchos sobre el mercado de fichajes que ha realizado el cuadro ‘Albiazul’, que supuestamente iba a ser muy bueno, pensando en la Copa Libertadores, pero ha decepcionado a muchos.

Vea acá: Medellín no se quedó de brazos cruzados y se desquitó de Santa Fe contratando un jugador que recién salió

Hasta el momento, una de las incorporaciones de Millonarios para el 2024 es el guardameta Diego Novoa (proveniente del América) que se encargará de reemplazar a ‘Juanito’ Moreno. Además, están cerca de confirmar los fichajes del argentino Santiago Giordana y del lateral Delvin Alfonzo.

Aun así, los hinchas esperaban que llegaran jugadores de renombre y con mayor recorrido internacional, pero la decepción ha sido grande, no solo porque no han llegado los nombres esperados, sino porque solos tres refuerzos no son suficientes para afrontar la cantidad de torneos que tienen el otro año, incluyendo la Superliga y la Copa Libertadores.

Por supuesto, uno de los periodistas que más pendiente está de la situación del equipo es Antonio Casale, quien durante la tarde de este miércoles 20 de diciembre dejó ver toda su indignación por la poca gestión en cuanto a fichajes:

Entonces no hay refuerzos importantes en Millonarios. Termina el capítulo de los fichajes, veremos si alcanza en el del fútbol para ganar títulos locales y llegar lejos en la Libertadores. Ojalá….

Entonces no hay refuerzos importantes en @MillosFCoficial. Termina el capítulo de los fichajes, veremos si alcanza en el del fútbol para ganar títulos locales y llegar lejos en la Libertadores. Ojalá…. — Antonio Casale (@casaleantonio) December 20, 2023

Le puede interesar: Óscar Rentería llenó de flores a los directivos de Millonarios, pero atacó fuerte a Daniel Ruiz y a Gamero

Los hinchas respaldaron a Casale:

Los aficionados del ‘Embajador’ quedaron tan preocupados como el periodista y así lo hicieron saber:

- “¿Y cuáles son? Porque no han anunciado nada. Serpa es el peor dirigente de la historia de Millonarios. El más tacaño el de menos ambiciones”.

- “Triste, hasta el momento no se tiene un refuerzo de verdad para jugar la Copa, con esos nombres se puede pelear el torneo local, no da para mucho más”.

- “Ni un solo refuerzo de jerarquía. El dinero que se ha recogido a punta de proceso no se ve”.

- “Pa eso nos abonamos pa eso alentamos y acompañemos al equipo. Para que no inviertan en el equipo”.

- “Nómina corta, sin refuerzos de jerarquía fracaso seguro”.