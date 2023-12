Uno de los jugadores que Millonarios descartó para 2024 estaría ‘a nada’ de llegar a Santa Fe

🚨 EXCL. Elvis Perlaza (34) no seguirá en #Millonarios y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #SantaFe, ya tiene una oferta para que firme hasta diciembre de 2024 🔴⚪️



👀 El lateral no seguirá en el ‘embajador’ porque no prolongarán su vínculo pic.twitter.com/aXFjW0ShR7