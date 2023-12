Ronaldinho quedó ‘con los crespos hechos’ porque cancelaron el partido de leyendas en Medellín a última hora

La noche del sábado 16 de diciembre no solamente estaba programado el partido amistoso de la selección Colombia en Estados Unidos, sino que en nuestro país había un juego de leyendas que se llevaría a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero al final hasta Ronaldinho quedó ‘con los crespos hechos’ porque lo cancelaron.

Aquí le contamos las razones.

Jugadores históricos como Ronaldinho, Rivaldo, Juan Sebastián Verón, Wesley Sneijder o Camilo Zúñiga ya estaban listos para dar una exhibición ante los aficionados, tal como lo hacían en sus mejores años como profesionales.

No obstante, hubo un pequeño problemita con la logística, pues aunque el organizador ya tenía todo listo para que el juego se llevara a cabo, las autoridades de la ciudad no encontraron las garantías necesarias, así que decidieron no permitir el partido.

Five starrecords, que era la empresa encargada de organizar el evento, se disculpó por las molestias, pero no dio luz a que se pueda jugar en una fecha posterior, así que comenzarán con el proceso de reembolso de dinero:

“Informamos a las personas que adquirieron sus entradas para el evento ‘Partido de las leyendas’ que se iba a celebrar el sábado 16 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, que por disposición de las autoridades locales el partido no ha sido autorizado para llevarse a cabo”.

