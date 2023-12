David Ospina no se olvidó de sus amigos para el futuro de la selección Colombia: “Esa es la meta”

Selección Colombia LOS ANGELES, CALIFORNIA - Colombia vs Mexico. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images) (Kevork Djansezian/Getty Images)

David Ospina es uno de los mejores guardametas que ha tenido la selección Colombia en toda la historia y sus dos Mundiales como titular, más ser el futbolista con más presencias en la ‘Tricolor’ son prueba fehaciente de ello. No obstante, después de la eliminación en las Eliminatorias a Qatar 2022, el arquero no volvió a ser recurrente por una infortunada y larga lesión que sufrió.

Aun así, ‘Davincho’ volvió este diciembre en los juegos de fogueo y frente a México el entrenador Néstor Lorenzo le dio toda la confianza para volver a la titular e incluso ser el capitán del equipo.

Muchos quedaron sorprendidos con la convocatoria del portero Al Nassr porque no había tenido actividad en casi un año de no competir y eso quedó demostrado en su rendimiento, pues no brindó la seguridad que suele transmitir en el arco ‘Tricolor’, tuvo una floja actuación y un poco de responsabilidad en los goles de México.

De todas maneras, el equipo remontó y las miradas no cayeron en Ospina, quien tras finalizar el partido dejó claro que está contento, así que mandó un claro mensaje sobre el futuro de la selección Colombia junto a la nueva camada y los referentes.

“Con los que venimos de atrás, como Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao García, el propio James Rodríguez, entre otros, lo hablamos y tenemos la mentalidad de siempre ir a ganar. Esa es la meta. Viene una buena camada y un gran cuerpo técnico que nos está dirigiendo. Solo resta creer porque tenemos el potencial en cada uno de nosotros”