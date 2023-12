¿Y los procesos? Un equipo del fútbol colombiano despidió a su entrenador de cara al 2024

La Liga BetPlay 2023-2 finalmente se terminó con el título para el Junior de Barranquilla, un valioso subcampeonato que consiguió el Medellín y varias cosas por pensar para los demás equipos que desde ya quieren pensar en lo que será la temporada 2024. De hecho, uno de los clubes que ni siquiera se metió en los cuadrangulares, tomó la drástica decisión de despedir a su entrenador y buscará uno nuevo para el otro año.

Un equipo del fútbol colombiano despidió a su entrenador:

Se trata del club Boyacá Chicó, equipo que finalizó en la posición 17 en el ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2023-2 y tenía a Belmer Aguilar como su entrenador, a partir de la sexta fecha del torneo, buscando meterse por segunda vez consecutiva a los cuadrangulares.

No obstante, los resultados no acompañaron a Aguilar y su asistente técnico, Bonner Mosquera, pues no pudieron clasificar entre los ocho primeros, aunque salvaron la categoría y le huyeron a la tabla del descenso. De esta manera, el cuadro ‘Ajedrezado’ hizo oficial la destitución de los estrategas:

“Deportivo Boyacá Chicó se permite informar sus hinchas medios de comunicación, periodistas y opinión pública en general que se dio por terminado el contrato del Director Técnico, Belmer Aguilar y el Asistente Técnico, Bonner Mosquera.

Queremos desearles los mejores éxitos y agradecer el esfuerzo realizado con la institución”.

