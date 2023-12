Hinchas de Santa Fe ya no quieren al jugador de Medellín por su actuación en la final de la liga

Mientras la mayoría de equipos en la liga colombiana ya empezaron a anunciar los jugadores que han fichado de cara a la temporada 2024, Santa Fe no ha adelantado muchas pistas de contrataciones y la mayoría de noticias están relacionadas con jugadores que salen del equipo.

Aun así, un día después de la final de la Liga BetPlay 2023-2 que Junior le ganó a Medellín, surgió una luz de esperanza porque uno de los jugadores del ‘poderoso’ podría fichar por el ‘Cardenal’.

Se trata del guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue titular en las dos finales en reemplazo de José Luis Chunga porque sufrió una lesión durante los cuadrangulares, que le impidió ratificar su buen momento en los partidos más importantes del equipo en todo el semestre.

Aunque desde hace varias semanas surgieron los rumores que el arquero de 32 años podía llegar, la operación se enfrió presuntamente porque América se había adelantado y el ‘Cardenal’ habría apuntado hacia Éder Chaux.

No obstante, tras la derrota del Medellín en la final, volvió a sonar el portero y todo porque al no clasificar a la Copa Libertadores, los planes tanto del equipo como del futbolista podrían cambiar. Sea que sí esté cerca Marmolejo de Santa Fe o no, los hinchas ya sentaron su postura.

Los hinchas de Santa Fe sentaron su postura:

Las opiniones sobre el guardameta están bastante dividas, pero en su mayoría, los hinchas prefieren la contratación de Éder Chaux:

- “Eh lo traigo así no haya tapado un penal, acá Rufay le enseña eso”.

- “Es mejor chaux toda una vida...marmolejo tronquito”

- “Uyyy no , súper tronco y lento para penaltis , no tiene buena reacción”

- “Después de lo de anoche no motiva mucho jajajaja”

- “Prefiero a Espitia Santa Fe necesita un arquero con charreteras que marque diferencia”