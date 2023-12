¿No le gusta su trabajo? James Rodríguez sorprendió al confesar cómo es su relación con el fútbol

James Rodríguez es uno de los mejores jugadores en toda la historia de Colombia, y actualmente ya entró al período de vacaciones tras finalizar su participación con São Paulo en el Brasileirao en la posición número 11, pero en una entrevista sorprendió a propios y extraños al revelar que no le gusta mucho ver fútbol.

Resulta que el colombiano le concedió una entrevista al Globo Esporte de Brasil, en la que no se dedicaron a hablar sobre su rendimiento en el terreno de juego o si se siente cómodo con los compañeros, sino que fueron más allá y hablaron sobre los gustos del ‘10′ cuando está alejado de las canchas.

La sección la inició el mismo en un video diciendo: “Soy James Rodríguez y ahora voy a contar 3 cosas que no saben sobre mí...”, por supuesto, en idioma portugués.

En primer lugar, James David dejó en claro que le encanta el café y sin duda alguna, su favorito es el colombiano, por encima del brasileño gracias a sus múltiples cualidades.

Después confesó que le encanta el baloncesto, e incluso va a varios partidos: “Asisto a muchos juegos de basquetbol, NBA... Me gusta mucho Jimmy Butler, Kevin Durant y James Harden”, lo que le sirvió para ahondar en sus gustos relacionados al deporte: “Me gustan los carros, los amo; antiguos, nuevos, rápidos. La Fórmula 1 me gusta, también. Me gusta todo: Fórmula 1, basquetbol, béisbol, NFL (fútbol americano)”.

Eso sí, el ‘10′ colombiano no terminó sin levantar polémica y confesó, eso sí entre risas, que no le gusta mucho ver fútbol.

