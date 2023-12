¿Buena decisión? Dimayor implementará un importantísimo cambio para el fútbol colombiano en 2024

Millonarios VS Independiente Santa Fe por la fecha 18 de la liga Betplay Dimayor (Juan Pino)

El particular sistema de competencia del fútbol colombiano ha dado mucho de qué hablar y hasta varias propuestas para cambiar algunos aspectos que no les gusta a muchos. Resulta que en efecto, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) determinó un importante cambio que va muy relacionado a la etapa del ‘todos contra todos’.

Algunos hinchas anhelan que el torneo en Colombia sea tal como en Europa y se juegue únicamente una liga larga durante toda la temporada para que el campeón sea determinado por puntos y así ahorrarse tanto los partidos de cuadrangulares, como los de las finales.

No obstante, parece que el sistema le encanta a la Dimayor y aunque esto implica sobre exigencia para los jugadores a causa de la cantidad de partidos, es algo que no se va a modificar, o no al menos durante los próximos dos campeonatos.

Aun así, sí hay un cambio que llamó bastante la atención y es en el momento de los primeros 20 partidos cuando todos los equipos arrancan en igualdad de condiciones: Resulta que se eliminará la famosa fecha de clásicos.