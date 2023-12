América está a punto de quedarse con un ídolo de Atlético Nacional que ganó la Libertadores

Uno de los defensores más importantes de la época reciente de Atlético Nacional, quien llegó a levantar 10 títulos en la época más gloriosa del ‘Verdolaga’, incluyendo la anhelada Copa Libertadores, regresaría al fútbol colombiano, pero esta vez para defender los colores del América de Cali.

Ídolo de Nacional egresaría al fútbol colombiano:

Se trata de Daniel Bocanegra, quien en 2019 salió del equipo en búsqueda de una aventura en el exterior, fichó por Libertad de Paraguay y actualmente juega para Nacional de Uruguay. Ahora, parece que el futbolista de 36 años regresaría el fútbol colombiano, pero no para jugar con Nacional, sino para el América

Todo parece indicar que el colombiano no continuará en el Nacional de Uruguay y tan pronto se le termine el contrato en este diciembre (aunque hay la opción de renovación), regresará a Colombia, por lo cual dos equipos del FPC le pusieron los ojos encima para contar con su jerarquía en la defensa. No obstante, dentro de esos, no está el conjunto ‘Verdolaga’.

El club que se adelantó en la carrera por el lateral es el América de Cali bajo las órdenes de Lucas González, especialmente porque durante los cuadrangulares sufrieron mucho en la zona defensiva. No obstante, hay otro equipo que se quiere adelantar y es el Deportes Tolima, pues en las últimas horas comenzaron las conversaciones.