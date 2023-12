Sorteo de la Copa América se enredó terriblemente y los colombianos quedaron muy confundidos

El sorteo de la Copa América 2024 se enredó y provocó gran confusión en Colombia. Un error en la ubicación de una balota provocó que los grupos de la competencia se definieran fuera de cámaras, lo que desató una oleada de cometarios en las redes. Los colombianos fueron algunos de los que más opinaron, ya que la confusión estaba directamente relacionada con ‘La Tricolor’.

Este 7 de diciembre de 2023, se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024, la cual tendrá 16 equipos, pues entraron seis integrantes de Concacaf. Una vez se estaban sacando las balotas, los presentadores y delegados de Conmebol se pegaron una enredada terrible.

Todo ocurrió cuando la balota de Jamaica fue designada para el Grupo C. Resulta que Jamaica no podía estar ahí porque no pueden haber tres equipos de Concacaf en un mismo grupo. Debido esto, Jamaica pasó al Grupo D junto a Colombia, Brasil y Paraguay.

Sin embargo, prácticamente fuera de cámaras, se determinó que el sorteo fue alterado por la incorrecta decisión de poner a Jamaica en el Grupo D. En consecuencia, cuando cientos de periodistas y medios habían publicado los grupos con Jamaica en el D, se hizo una corrección. Esta fue pasar a Jamaica al Grupo B, Bolivia pasó al C y el ganador de Honduras vs. Costa Rica pasará al D.

¿Entonces cómo quedaron los grupos de la Copa América 2024?

Una vez terminó el evento, a los periodistas de la transmisión de D Sports, canal que emitió el sorteo, confirmaron cómo quedaron oficialmente los grupos de la Copa América 2024.

Grupo A

ARGENTINA

PERÚ

CHILE

CANADÁ / TRINIDAD Y TOBAGO



Grupo B

MÉXICO

ECUADOR

VENEZUELA

JAMAICA



Grupo C

ESTADOS UNIDOS

URUGUAY

PANAMÁ

BOLIVIA



Grupo D

BRASIL

COLOMBIA

PARAGUAY

COSTA RICA / HONDURAS



