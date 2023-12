“Estaba convocado”, Lorenzo reveló por qué ‘Juanfer’ no apareció en la convocatoria de Selección Colombia

Néstor Lorenzo explicó por qué Juan Fernando Quintero no está con la Selección Colombia para los últimos partidos del 2023. ‘La Tricolor’ disputará dos amistosos para despedir el año y, como no se contó con la mayoría de jugadores habituales, muchos esperaban que ‘Juanfer’ regresara. Sin embargo, él no apareció en la convocatoria, a pesar de su buen nivel en Racing.

Le puede interesar: A Néstor Lorenzo no le tembló la voz para decir que Millonarios es el mejor equipo del país

Este 6 de diciembre de 2023, un día antes del sorteo de la Copa América 2024, Néstor Lorenzo habló para los micrófonos de ESPN. En una corta charla con el canal deportivo, Lorenzo explicó por qué Juan Fernando Quintero no fue convocado para los partidos contra Venezuela y México. Según lo que contó, Quintero sí estaba en la convocatoria, pero un problema físico lo sacó antes de que esta se publicara.

“Más allá de que haya venido o no, ‘Juanfer’ siempre ha sido parte del proceso. Estoy en continuo contacto con él. Ahora tuvo un problemita físico, por eso no a la convocatoria para estos amistosos, pero estaba convocado”, Néstor Lorenzo

Lorenzo en exclusiva con #SportsCenter



El DT de Selección Colombia dijo que está conforme con el rendimiento del equipo y se refirió a la ausencia de Juan Fernando Quintero en esta convocatoria.



¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! ->



https://t.co/02osRNbJmZ pic.twitter.com/fO64EKJ8x0 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 6, 2023

Vea también: A Wilmár Roldán ‘se le salió el demonio’ y le pegó insólito regaño a jugador del Junior en pleno partido

Néstor Lorenzo dijo que Millonarios es el mejor equipo de Colombia.

El 7 de diciembre de 2023, a tan solo tres días del enfrentamiento contra Venezuela, Néstor Lorenzo participó en una entrevista en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. Durante la conversación, se le consultó a Lorenzo sobre la inclusión de Mackálister Silva en la convocatoria. Lorenzo respondió con fluidez y comenzó destacando que ‘Millos’ es el mejor equuipo del fútbol colombiano en estos momentos.

“Siempre que lo voy a ver a la cancha, es el jugador destacado del mejor equipo, a mi criterio, del fútbol colombiano en los últimos años, por continuidad, regularidad, juego y técnica. Merece una oportunidad”. Néstor Lorenzo

>>Más novedades de la Selección Colombia en ComuTricolor<<