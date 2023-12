“No se va a jugar”: Vélez reveló las posibles modificaciones del calendario de la Liga local para 2024

La Selección Colombia cerró su año competitivo con un invicto tras su participación en la jornada de Eliminatorias del año 2023, Colombia para el próximo año tendrá que retomar su calendario de Eliminatorias y además, va a enfrentar la Copa América 2024, que se va a disputar el 20 de junio, campeonato que se va a jugar en Estados Unidos. La ‘tricolor’ desde ya se está perfilando con amistosos para corregir errores del planteamiento técnico y lograr consolidar el equipo competitivo para levantar la copa del continente el próximo año.

Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló que tras una conversación con Francisco Jaramillo, presidente de la DIMAYOR sobre el calendario que tendrá la Liga BetPlay durante el tiempo de juego de la Copa América, según afirmó Vélez, “les recuerdo así por encima, el próximo año, ha dicho el presidente no se va a jugar campeonato mientras estemos en Copa América, que saldremos a ganarla, como dijo el bueno de Lorenzo. No habrá campeonato, va a comenzar en la última semana de enero. Primero se jugará la Super Liga y seguramente cuadrangulares no se podrán hacer, sino eliminación directa”.

Vélez también afirmó su renuncia a la idea que muchos promueven de realizar un torneo anual, dijo: “se tiene que bajar todo el mundo del bus de ese piloto que estaban pensando de un torneo al año, eso va a quebrar los equipos, no se va a hacer. Hay razones múltiples empezando por el billete, si algún equipo clasificado de los que gustan el torneo anual tiene como compensar lo que se pierde con ese evento, la Dimayor está dispuesta a recibirles la plata. El año entrante vamos a estar muy fracturados, con Mundial femenino, Copa América, pero hay que llevarla”.

Los próximos compromisos de la Selección Colombia previo a la Copa

Colombia ya cerró su calendario de Eliminatorias para lo que queda del año, pero tendrá dos amistosos previos contra Venezuela y contra México, el 10 y 16 de diciembre respectivamente.

La agenda de compromisos por Eliminatorias se reanudará hasta el año 2024, en septiembre, con los compromisos contra Perú como visitante el 5 de septiembre y contra Argentina, en el Estadio Metropolitano, el 10 de septiembre. Las fechas para octubre y noviembre de 2024 no están definidas.