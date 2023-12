“Descache total”: Londoño se ofendió porque el partido de la selección Colombia no es con quien se esperaba

César Augusto Londoño es un reconocido periodista colombiano que actualmente trabaja para el programa ‘el Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio y luego de la convocatoria del combinado venezolano (el primer rival de la ‘Tricolor’), notó un detalle que no le gustó ni poquito, pero sus críticas fueron contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Hace un par de días, la selección Colombia dio a conocer la lista de los jugadores convocados para la doble jornada de amistosos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo y llamó la atención que la mayoría de jugadores eran parte de la liga local o que, en su mayoría, no han estado en las eliminatorias mundialistas.

De todas maneras, no es una convocatoria descabellada, teniendo en cuenta que Lorenzo aprovechará estos juegos para probar a los futbolistas que les ve potencial de quedarse en la lista definitiva. No obstante, a César Augusto Londoño no le gustó para nada el listado que publicó la selección de Venezuela y notó un pequeño detalle que lo ofendió.

Resulta que los venezolanos tampoco llamaron a los futbolistas que hacen parte de las eliminatorias al Mundial, sino que decidieron llevar un equipo, no alterno, sino menor de 23 años. Ante esto, Londoño puso ‘el grito en el cielo’ y le cantó la tabla a la FCF:

“Descache total de la Federación, el amistoso de la Selección Colombia del 10 de diciembre es ante la selección sub-23 de Venezuela, el partido no es oficial FIFA clase A. La selección Colombia de mayores no se puede feriar ante rivales que no sean de mayores. Error”.