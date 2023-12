Tras la goleada contra el Medellín, seguidores de Nacional enloquecieron y atacaron carros en la calle

Algunos hinchas de Atlético Nacional enloquecieron y atacaron vehículos tras la derrota contra el Independiente Medellín. El ‘Verdolaga’ quedó eliminado de la Liga, lo que enfureció a la hinchada. Pero eso no fue todo, ya que lo eliminaron con una goleada monumental, la cual ratificó el buen momento del ‘Poderoso’, que se metió en la final de la Liga BetPlay 2-2023.

En la noche del 3 de diciembre de 2023, varios hinchas de Nacional atacaron algunos vehículos y provocaron desmanes a las afueras del Estadio Poliderportivo Sur de Envigado. Todo ocurrió luego de que la derrota 5-0 del ‘Verdolaga’ contra el Medellín.

Esta edición del clásico paisa no solo dio de qué hablar por el abultado resultado, sino porque el partido no llegó a los 90 minutos reglamentarios. Resulta que algunos seguidores del ‘Verdolaga’ intentaron invadir la cancha, por lo que, argumentando que no había garantías para seguir jugando, el árbitro acabó el partido en el 80′.

