“Hasta acá llegó el invicto”: Hinchas de la selección Colombia se indignaron con la convocatoria de un jugador

Néstor Lorenzo dio a conocer la nueva convocatoria de la selección Colombia para los amistosos contra Venezuela y México durante este mes de diciembre, pero hubo muchos hinchas a quienes les indignó que llamaran a un futbolista en específico.

Se trata del histórico guardameta de la ‘Tricolor’, David Ospina, quien supo jugar dos Mundiales con la Selección y hasta ser el capitán del equipo, ganándose así el cariño de muchos aficionados. No obstante, la mayoría no estuvieron de acuerdo con su regreso al equipo porque no tiene ritmo en Al Nassr y esperaban que los jugadores en lista fueran jóvenes, pensando en el proceso y recambio.

De todas maneras, ‘Davincho’ fue elegido por Néstor Lorenzo para acompañar en el arco a Álvaro Montero (de Millonarios) y Alejandro Rodríguez (del Cali).

A continuación le presentamos algunos comentarios:

- “Todo estaba bien hasta que convocaron al manco de Ospina, vergüenza debería darles. RIDÍCULO dónde se pierda alguno de esos partidos”

- “Aprovechen para hacer el partido de retiro de Ospina”.

- “Ya se dejó meter presión del tartamudo llamando a Ospina”

- “Ospina????? Que carajos piensan??? Estas convocatorias son para ir acercando jugadores a proceso”.

- “Espero que Ospina esté ahí para ser el mentor de los otros dos arqueros”.