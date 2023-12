“¿En serio son importantes?”: Vélez no disimuló su disgusto tras la convocatoria de la selección Colombia

La selección Colombia dio a conocer la nueva convocatoria realizada por Néstor Lorenzo, de cara a los amistosos contra Venezuela y México que se jugarán en este mes de diciembre. El entrenador colombiano sorprendió a muchos con la presencia de varios jugadores, hecho que llevó hasta al mismo Carlos Antonio Vélez a reaccionar y en definitiva, no pudo disimular ni un poquito su disgusto.

Vea acá: Iván Mejía le dijo de todo a Gamero y a Gustavo Serpa, presidente de Millonarios, tras la eliminación

Sin lugar a dudas, la ‘Tricolor’ ha tenido un gran 2023, al punto que transcurridos 11 meses, todavía no conocen la derrota, por lo cual, ya muchos ‘se montaron al bus’ de ganar la Copa América y para llegar con ritmo de competencia a dicho torneo, la Federación Colombiana de Fútbol está organizando partidos de preparación que a muchos no les gusta.

En esa casilla cabe Carlos Antonio Vélez, quien no criticó a los jugadores como tal ni los méritos que hayan hecho para estar allí, sino que cuestionó la importancia de estos partidos amistosos, pues no solo no le parecen relevantes, sino que considera que no aportan de nada a la Selección y simplemente es para darle ‘contentillo’ a varios jugadores que no son llamados a las eliminatorias:

“Qué quieren que les diga. Juegos muy atravesados, pero ¿en serio son importantes? ¿Sabe cuando vamos a encontrar el beneficio deportivo de estos extraños partidos? Cuando algunos de los nuevos convocados sean llamados para los compromisos de verdad. Mientras tanto tienen un “tufillo” a “herramienta” para quedar bien con mucha gente. (entiéndase contentillo)”

Qué quieren q les diga. Juegos muy atravesados pero en serio son importantes? Sabe cuando vamos a encontrar el beneficio deportivo de estos extraños partidos ? Cuando algunos de los nuevos convocados sean llamados para los compromisos de verdad. Mientras tanto tienen un… pic.twitter.com/24DpOZQDzK — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 4, 2023

Le puede interesar: “Hasta acá llegó el invicto”: Hinchas de la selección Colombia se indignaron con la convocatoria de un jugador

Los nombres que más llaman la atención en esta convocatoria son los de Macalister Silva y David Ospina.

El primero porque muchos querían que estuviera desde hace rato en la ‘Tricolor’ y consideraban que tenía nivel para lograrlo, mientras que varias personas no querían que el portero regresara, pues consideran que ya no tiene nivel ni la edad para estar en la Selección.