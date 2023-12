“Ella se compró el estadio”: comerciantes del Atanasio están ‘emberracados’ con Karol G por el ‘Mañana Será Bonito’ Fest

Este fin de semana, Medellín se pintó de los colores de la ‘Bichota’ en un festival de música que celebró el recorrido profesional de Karol G y de la cultura urbana que ha caracterizado a la ciudad desde hace mucho tiempo. El festival tuvo lugar en el Atanasio Girardot y fue un fin de semana lleno de música y del color que representa a Mañana Será Bonito.

Le puede interesar: Periodista de ESPN fue golpeado por una turba de hinchas de Nacional a la salida del clásico

Por motivos del concierto, el juego de cuadrangulares entre Medellín y Nacional tuvo que ser jugado en otro recinto de la ciudad, jugado en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado; pese a que el clásico comenzó de buena manera, terminó en una riña y siendo suspendido por el juez debido a falta de garantías.

Por otro lado, los comerciantes cercanos al sector del Atanasio Girardot que se dedican a vender productos relacionados con los equipos de la ciudad, expresaron que sus ventas se vieron afectadas por el concierto de la ‘Bichota’ y que nunca llegaron a un acuerdo con la alcaldía por el tema de cierre y cambio de estadio del partido.

Las declaraciones de una de las afectadas

La comerciante afirmó que por los cierres viales sus ventas se vieron afectadas, además contó que afectaron los ingresos de todo el fin de semana: “Ella se compró como el estadio, entonces miren la injusticia, nosotros nos quedamos sin trabajar y la gente bien tranquila. Fuera de eso, los dos partidos los perdemos, los conciertos a nosotros no nos sirven para nada, porque por los conciertos, porque por los conciertos quitan los partidos. Si el clásico fuera aquí me ganarían unos 400 o 500 mil pesos, hoy o he hecho nada, aquí no hay quien pase”.

Sobre los acuerdos previos que definieron el lugar de juego del concierto y el compromiso deportivo, la comerciante aseveró que no recibió ninguna notificación o consulta sobre el tema.