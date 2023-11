“Es un insulto”, exjugador de Millonarios se ofendió cuando compararon a James con él

James Rodríguez siempre ha despertado amores y odios a lo largo de su carrera profesional, pero en Brasil está llegando al punto de que algunos se ofusquen por el simple ejercicio de compararlo con alguien, como lo fue el caso de Neto, exfutbolista que pasó por Millonarios en Colombia.

El colombiano no ha logrado rendir al mismo nivel en Sao Paulo como lo hace en la Selección Colombia y en el país en el que juega están tocados con esa situación.

Fue por eso que José Ferreira Neto se alborotó en días recientes cuando le preguntaron por el centrocampista al que ya le había dado palo.

Neto se enojó porque lo compararon con James Rodríguez

El ahora comentarista de radio y de televisión, principalmente en radio Band Sports y Radio Bandeirantes, estuvo invitado en programa digital llamado ‘Desimpedidos’, en donde se dio la situación.

Por un lado, había manifestado del colombiano que “En el Mundial 2014 jugaba mucho. Pero en Real Madrid no jugó nada, en el Bayern München no jugó nada, fue al Everton y no jugó nada, fue el Al Rayyan y no jugó nada, en Olympiakos no jugó nada. Ahora, São Paulo lo contrató porque dicen que aquí si va a jugar, con 32 años”.

Pero cuando una dinámica llevó a las comparaciones, ahí explotó y manifestó: “¡Por el amor de Dios! Si miras lo que jugó James Rodríguez y lo comparas conmigo, es un insulto al fútbol brasileño”, sentenció.

Neto falando sobre James Rodríguez.



O que acham? pic.twitter.com/qhZJEti9Fs — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) November 26, 2023

Aunque las declaraciones de Neto fueron de hace unos días, volvieron a hacer eco este jueves ya que Carlos Antonio Vélez hizo eco de las mismas en su programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2 e incluso dijo que esto era injusto con el colombiano. Neto jugó en Millonarios en el año 1993.