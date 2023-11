“No había nómina”: hinchas del Cali le están a quitando culpa a De la Pava por la eliminación y responsabilizan a los jugadores

Los cuadrangulares ya van por su cuarta fecha en el Grupo A y desde ya, se perfilan los posibles finalistas. En la fecha 4 del primer grupo, Deportes Tolima venció a Cali con dos anotaciones y desde ya, los hinchas del cuadro ‘azucarero’ están pidiendo que haya cambios en la plantilla y en el cuerpo técnico. Con esta victoria, Tolima está muy cerca de la final.

Jaime de la Pava, tomó el mando del cuadro ‘azucarero’ en un momento muy complicado para el equipo, pues estaban cerca del descenso y además los problemas económicos que incluso han terminado en demandas de ídolos del club: “Cali tiene una buena cantidad de demandas e increíble, como sucede con el señor Caicedo, al que el ídolo del club Rafael Dudamel lo demandó. La demanda es por 200 millones de pesos, por un contrato de 1200 millones”, afirmó Vélez.

Pese a lo anterior, y la mala racha del equipo, algunos hinchas del Deportivo Cali expresan su apoyo a Jaime de la Pava y dicen que él no es problema real del equipo.

La defensa de los hinchas a De La Pava

Algunos hinchas por medio de redes sociales afirmaron, que el problema real no es Jaime de la Pava sino los jugadores que conforman la plantilla:

@RadioPlaneta969 Hola planetarios... Buen día... Jaime de la pava que siga... Más bien que saquen a esos petardos de jugadores.... — Ivan Dario Lopez B. (@IvanDarioL73153) November 30, 2023

Incluso, hinchas recordaron el proceso que tuvo De la Pava durante el todos contra todos, que mientras Cali estaba cerca del descenso, el técnico los ayudo a meterse al grupo de los ocho para disputar los cuadrangulares:

Muchos se rasgan las vestiduras por el Cuadrangular del @AsoDeporCali. No olviden que el verde estuvo casi último en el Torneo. Y Jaime De La Pava lo metió a finales. La campaña actual es normal. No había nómina para pelear nada más. Lo demás es destruir ! pic.twitter.com/chIrzwYLpQ — Nelson Calceto Vargas (@nelcalceto) November 30, 2023

Jaime de la Pava sobre su permanencia en el Cali

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Jaime de la Pava, expresó que los rumores de su salida del Cali no son del todo cierto y que a él le gustaria permanecer en el equipo para seguir llevando su proyecto deportivo: “A mí me gustaría seguir porque al final uno va encontrando un diagnóstico y dónde hay que mejorar, yo creo que eso es una ventaja, pero lógicamente no depende de nosotros. Qué mejor quisiera yo dentro de una institución que yo nací como entrenador en agosto de 1989 fue el primer grupo que dirigí con esta camiseta y esta cuarta etapa me triplicó el compromiso frente a todas las situaciones que estaba viviendo el equipo”.