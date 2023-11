“Es la reencarnación”: Hinchas del Junior están impactados porque encontraron al ‘nuevo Sebastián Viera’

Junior de Barranquilla está vivo en la Liga BetPlay 2023-2 y tiene chances reales de meterse en la final: Uno de los artífices es el guardameta Santiago Mele, quien llegó en reemplazo de su compatriota Sebastián Viera y lo ha hecho tan bien, que los hinchas no solo destacan su liderazgo, sino que se han impresionado con su parecido.

Todo sucedió a raíz de un video que compartió el equipo a través de sus redes sociales a modo de crónica sobre la victoria frente a Águilas Doradas en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, partido en que Mele le consiguió atajar un penal a Marco Pérez en los minutos finales del juego.

No obstante, a los hinchas no les llamó la atención tanto lo que ha hecho el uruguayo dentro del terreno de juego, sino que se dejaron deslumbrar por el discurso que se mandó antes de iniciar el compromiso, al punto que han llegado no solamente a destacar su liderazgo sin igual, sino que esperan que se convierta en el capitán y lo han comparado mucho con el propio Sebastián Viera.

- “Mele habla y es como si hablara el mismísimo viera. La garra charrúa en su máximo esplendor”.

- “Mele es la reencarnación de Viera”.

- “A mi Melé me da esa charla con ese acento y yo te recupero Panamá con un cortaúñas”.

- “Pero qué líder es mi arquero por Dios, el heredero no solo del arco sino de la cinta de capitán”.

- “Que pedazo de arquero tiene Junior. Disfrutemos porque nos durara poco”.

