“Las mejores piernas del país”: Yoreli Rincón encendió las redes con una sensual sesión fotográfica

Yoreli Rincón, es una de las jugadoras icónicas si se trata de fútbol femenino, pues con su carrera ha llegado a múltiples equipos del mundo y ha brillado también dentro de los clubes colombianos, como en 2018, año en el que levantó la Copa Libertadores junto a Atlético Huila femenino, el único club de colombiano que ha ganado este título. Pese al icónico recorrido de Yoreli, es una jugadora conocida por ser una de las ‘vetadas’ de la federación colombiana de fútbol y desde el 2018 se ha manifestado para regresar a la ‘tricolor’.

Le puede interesar: Llegó el momento de apoyar a la selección Colombia femenina: esto cuestan las entradas para verlas en el Campín

Actualmente, Yoreli Rincón, está jugando en Atlético Nacional, club con el que jugó Copa Libertadores 2023, las ‘verdolagas’ fueron el equipo colombiano con mejor participación y ha afirmado que quiere permanecer en el fútbol femenino colombiano. Recientemente, la jugadora sorprendió a sus seguidores publicando una sensual foto que generó varios halagos y comentarios positivos.

Las declaraciones de Yoreli sobre volver a la selección Colombia

Durante uno de los partidos de Atlético Nacional, la hinchada desde la tribuna entono una arenga en la que pedían el regreso de Yoreli a la selección Colombia, hecho que la dejó conmovida y por el que se expresó de esta forma:

“Es algo por lo que todos saben que volví, quería avanzar mucho más, sentía en mi corazón que quería ganar. Me voy a quedar (en Nacional) y esto es mi sueño (la Selección Colombia) lo tuve desde los 14 años cuando participé por primera vez, he sentido que en ese aspecto la vida ha sido un poco injusta, pero yo creo que lo que es pa’ uno no coge curva”.

Hasta el momento, Yoreli en su proceso de preparación para lo que será la Liga Femenina 2024 y espera conseguir el primer titulo de Nacional femenino.