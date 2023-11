Atlético Nacional anunció la llegada de un importante refuerzo para su mediocampo

Atlético Nacional, está pasando un buen momento en términos competitivos, y el equipo tiene los medios para adquirir nuevos fichajes que fortalezcan la nómina para la siguiente temporada; por medio de sus redes sociales, Nacional anunció su nueva jugadora.

Se trata de Wendy Cárdenas, volante, que ha pasado por varios equipos del país, el más memorable, Santa Fe, equipo con el que logró levantar el título del 2023, la tercera estrella para las ‘cardenales’. Nacida en Cesar, Cárdenas ha pasado por varios equipos, como Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Santander.

¿Cuánto ganó Nacional por su tercer puesto en la Libertadores Femenina?

Para esta edición, los premios entregados por Conmebol aumentaron el valor de los premios entregados. Por la participación, es decir, el premio que le corresponde a Santa Fe y América de Cali, los equipos se llevaran 50.000 dolares, lo que equivale a 212,199,500 de pesos al cambio actual.

El valor aumentó en comparación al torneo pasado, en donde solo obtenían, 7500 dólares por su participación en la Copa Libertadores.

Nacional, que logró el podio del torneo, recibió 250.000, una cifra que ronda en los mil millones de pesos. Este es uno de los premios que más aumento ha tenido, pues en la edición pasada solo recibían 35.000 dólares. Pese a que los otros equipos colombianos no llegaron tan lejos, la participación de equipos locales le sigue aportando reconocimiento al fútbol femenino del país.

Yoreli Rincón confirmó su estadía en Nacional

Yoreli Rincón ha conmovido a muchos de los hinchas tras compartir su experiencia como jugadora de la Selección Colombia, a pesar de que Yoreli se ha destacado por su nivel futbolístico, no ha sido convocada desde hace algunos años, dando pie a la discusión de las ‘vetadas’ de la Selección Colombia.

Los hinchas de Nacional y asistentes al Estadio, en medio de gritos, expresaron su deseo de volver a ver a Yoreli vistiendo la ‘tricolor’ y la jugadora después del partido se mostró conmovida con el gesto y expresó: “Es algo por lo que todos saben que volví, quería avanzar mucho más, sentía en mi corazón que quería ganar. Me voy a quedar (en Nacional) y esto es mi sueño (la Selección Colombia) lo tuve desde los 14 años cuando participé por primera vez, he sentido que en ese aspecto la vida ha sido un poco injusta, pero yo creo que lo que es pa’ uno no coge curva”.