Melissa Martínez ‘bajó de al nube’ a los hinchas de Nacional que confían en llegar a la final

Melissa Martínez ‘calentó' a los hinchas de Atlético Nacional con su opinión sobre Millonarios y la pela por llegar a la final de la Liga BetPlay 2-2023. ‘Meli’ demostró su inclinación por el ‘Embajador’, que es el equipo con más chances de meterse en la final. Además, teniendo en cuenta que faltan tres partidos para el final de los cuadrangulares, sus palabras fueron contundentes.

Le puede interesar: ‘El Cantante del Gol’ no aguantó más y ‘rompió el silencio’ sobre su ‘pelea’ con Eduardo Luis

Este 27 de noviembre de 2023, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Melissa Martínez habló sobre el triunfo de Nacional contra América, el cual mantuvo al equipo en la pelea por clasificar a la final. Con una contundente frase, Melissa dejó claro que no ve al ‘Verdolaga’ con chances de ser finalista. Según ella, Millonarios será el equipo que se clasifique en el Grupo B.

“¡Para mí, Nacional ya está eliminado! Creo que Millonarios está con una disposición superior”, Melissa Martínez

#ElVbarCaracol



🗣️Para mí, Nacional ya está eliminado” @MelisaMarArtuz en el Vbar Caracol.



🤔¿Cree que ya Millonarios será el finalista del grupo b?



📻Sintonícenos lunes a viernes de 2 a 4 P.M. por @CaracolRadio pic.twitter.com/Tg1DlOQYhk — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 27, 2023

Vea también: Jorge Bermúdez se cansó de los “cuentazos” de Lucas González y lo imitó, con acento gomelo y todo

El Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2-2023.

Tras el final de la Fecha 3, Millonarios se ubicó como el único líder del Grupo B con nueve puntos. El Medellín lo persigue con seis y Nacional se mantiene vivo gracias a sus tres puntos. América, por su parte, es el único equipo eliminado, ya que no ha sumado. Para ascender al primer lugar del grupo y meterse en la gran final, el ‘Verdolaga’ no tiene margen de error, pues necesita ganar los tres partidos restantes y esperar a que Millonarios no sumé más de 12 puntos y Medellín once.

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<