Jorge Bermúdez se cansó de los “cuentazos” de Lucas González y lo imitó, con acento gomelo y todo

Jorge Bermúdez se burló de Lucas González imitando su acento gomelo. En medio de un comentario sobre la eliminación del América, Bermúdez demostró que no ‘le come cuento’ a González, quien no pudo ser campeón en su primer semestre con el ‘Escarlata’.

Luego dela derrota de América contra Atlético Nacional, la cual significó su eliminación de la Liga, las críticas contra Lucas González abundaron en las redes sociales. Jorge Bermúdez, a través de su canal de Youtube, fue uno de los periodista que expresó su molestia con el DT del ‘Escarlata’. De hecho, en medio de su análisis, ‘se le saltó' la piedra y empezó a imitar a González, quien tiene un acento muy marcado. Tras la divertida imitación, Bermúdez dejó claro que no aguanta más las explicaciones del entrenador luego de cada derrota.

“Lleva cinco partidos perdidos, ¡dejate de joder! ¡Dejate de joder!”, Jorge Bermúdez

Para concluir, Jorge Bermúdez ofreció excusas y expresó que no le gusta ‘ni cinco’ cuando técnico quiere ‘echar cuentos’ para justificarse.

“Perdónenme, pero es que me calienta cuando los técnicos salen a echar tanto ‘cuentazo’ y tanta mentira”, Jorge Bermúdez

Lucas González continuará en el América,

Aunque fracasó rotundamente en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2023, todo parece indicar que el proceso de Lucas González en el América continuará. Por ahora, todas las versiones de la prensa indican que Tulio Gómez, el duelo del equipo caleño, confía en González para afrontar las competencias del 2024.

