“Camerino roto en WIN”, Eduardo Luis dejó claro que el primero no es siempre el mejor

Eduardo Luis López, narrador del canal Win Sports y de RCN televisión, salió con un mensaje certero que ha hecho eco ante la polémica en la que lo han involucrado por unos comentarios cruzados con el narrador Javier Fernández Franco, el Cantante del Gol.

El día anterior dio de qué hablar una declaración de Fernández Franco, cuando le pidieron excusas porque se le había olvidado presentarlo como ‘el narrador oficial de la selección Colombia’ y él respondió: “no se preocupe que eso lo sabe la gente”.

Esto no fue muy bien tomado por muchos y en redes sociales se armó un culebrón al respecto. Incluso, López lanzó este mismo domingo un trino que dice: “La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos...sólo debemos estar listos... Abrazo mi genteeeeee...”, en una clara respuesta a lo sucedido.

Eduardo Luis dejó claro que el primero no es siempre el mejor

Fue ahora en su producto personal, Toxiradiodigital, que en un video analizando la tercera jornada de los cuadrangulares, que el relator volvió a hacer una salida certera.

“El primero puede ser cualquiera, pero el mejor es uno solo. El primero es cualquiera, en lo que ustedes quieran. En donde elijan: en el fútbol, en el empleo, en la narración. El primero es cualquiera, pero el mejor es el mejor”, lanzó en un video que compartieron en redes sociales.

Y agregó de manera contundente: “Tal vez en Colombia llegue un nuevo campeón. Puede ocurrir, puede ocurrir”.

Aca El Toci tirándole al Cantante del Gol!! Camerino roto en WIN!!! pic.twitter.com/URjFBmSii4 — Felipe Urrego Rivera (@jfurregori) November 27, 2023

Esta situación ha generado una ola de comentarios en diferentes plataformas en donde manifiestan que el ambiente laboral no debe andar muy bien en el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

Aunque Eduardo Luis López no puntualizó que era un mensaje en respuesta a lo dicho por El Cantante del Gol, al buen entendedor pocas palabras.