Televidentes de Win ‘se la montaron’ a Vélez por la obviedad que se le salió en Millonarios vs Medellín

Carlos Antonio Vélez es uno de los comentaristas deportivos más polémicos del país y en esta ocasión estuvo en la transmisión del juego Millonarios vs Medellín, pero dio una opinión que desató varias burlas en los aficionados porque la consideraron como una obviedad.

Resulta que el analista aprovecha los espacios en que el partido no está en una jugada intensa, sino que le da tiempo de dar sus opiniones sobre lo que esté sucediendo y se anima a explicar conceptos puntuales de fútbol en un proyecto que lo denominó ‘CAV-sulas”.

Aunque el comentarista es muy distinguido, no solo por generar controversia, sino que tiene una gran experiencia en el fútbol colombiano gracias a la cantidad de años que lleva cubriendo. No obstante, los televidentes de Win Sports notaron que en el juego Millonarios vs Medellín se le salió una obviedad y no perdieron la oportunidad para montársela.

Vélez intentó explicar las funciones de los volantes o también llamados mediocampistas, pero la conclusión que muchos sacaron fue que se refería únicamente al jugador que se ubica en el centro de la cancha y así se la montaron a través de las redes sociales:

- “Menos mal Carlos Antonio Vélez me explicó que Mediocentro es un mediocampista en el centro, yo pensando que era un delantero en la esquina”.

- “Mediocentro es un jugador que ubica en el medio centro del campo, grande Carlos Antonio Vélez”

- “Por andar tanto con Faryd jajaj”.

