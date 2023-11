Rodallega mandó nuevo ‘indirectazo’ y colmó la paciencia de los hinchas de Santa Fe: “pa’ mañana es tarde”

Hugo Rodallega es uno de los referentes de Independiente Santa Fe y para muchos hinchas representa ‘la luz al final del túnel’ en medio de la crisis que atraviesa el cuadro ‘Cardenal’. No obstante, varios comentarios del delantero han dejado mucho qué pensar y los aficionados ya se cansaron por supuestas indirectas.

Vea acá: Papá de Luis Díaz dio de qué hablar por su actitud en el gol del Liverpool vs Manchester City

Resulta que un hincha santafereño comentó en sus redes sociales: “Cómo quisiera despertarme en estas épocas”, citando un video del equipo en su época más gloriosa por allá en 2015. Fuera de todo pronóstico, el actual capitán del equipo respondió, pero dejó mucho a la imaginación:

“Si te contara yo donde quisiera despertarme”, escribió Rodallega en respuesta.

Aunque Hugo no fue específico con su comentario, muchos interpretaron que se quiere ir del equipo y no se aguantaron su actitud porque consideran que no es la primera vez, así que le cantaron la tabla de frente, al punto de ‘despedirlo’:

- “Hugo con todo respeto solo me resta decirte ¡andáte si te querés ir y ya deja de guevonear hermano!”.

- “Dale Hugo, puedes despertar donde te dé la gana. Santa Fe existió antes y existirá después de ti. Aquí estuvo gente en épocas peores y no se quejaba tanto. Bien ido”.

- “Huguito, si no quieres estar te puedes ir, tranquilo. Igual, con todo lo que aportaste, de todas formas hiciste parte del peor Santa Fe del siglo XXI. Saludos”.

- “Hugo muchas gracias por todo pero en serio viejo si te quieres ir vete Santa Fe es más grande que cualquier jugador más grande que el que sea hemos estado en peores y hay gente q se ha quedado”.

- “Huguito, sin vender humo. Si se quiere ir, pa mañana es tarde”.

Si te contara yo donde quisiera despertarme. — RODA11EGA⚽️#11 (@hugol1120) November 25, 2023

Le puede interesar: ¿Baja sensible? Arquero del Junior haría maletas para ir a otro grande del fútbol colombiano