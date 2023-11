¿Se va para Millonarios? Eduardo Méndez rompió varios corazones al hablar de la situación de Rodallega en Santa Fe

En medio de la crisis deportiva que atraviesa Independiente Santa Fe, parece que Hugo Rodallega es el jugador referente, al cual deben rodear para formar un equipo competitivo. No obstante, Millonarios confesó que quisiera hacerse con sus servicios y ante esto, Eduardo Méndez, el presidente del ‘Cardenal’ rompió el silencio y de paso, varios corazones.

Los hinchas de Santa Fe no están para nada contentos con la gestión que de Eduardo Méndez a la cabeza del equipo, tanto con la contratación de jugadores como con la de técnicos y por eso varios de ellos están en proceso de desvinculación tras finalizar una temporada llena de fracasos.

De todas maneras, hay un futbolista que tiene unidos a todos los hinchas y ese es Hugo Rodallega, quien se ganó el corazón de los ‘Leones’ con su profesionalismo y de paso obtuvo el respeto de los equipos en el fútbol colombiano por el nivel que mostró en su llegada.

Esto llevó a que el campeón de Colombia se interesara en él, pensando en lo que será el proyecto 2024, en el que, de la mano de Alberto Gamero, tendrán que asumir el difícil reto de la Copa Libertadores.

¿Rodallega se va para Millonarios?

Hugo Rodallega

Méndez fue franco en una entrevista con el Diario As y confesó cuál es la situación de Hugo Rodallega, hecho que le da tranquilidad a los hinchas de Santa Fe:

“Es que Hugo tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo ampliamos hace un mes. Hemos hablado en diferentes oportunidades porque él también se preocupa porque él quiere ganar acá. La relación es de las mejores, no tengo una sola queja de él y lo que me ha manifestado a mí es que quiere ganar acá. No hay la menos posibilidad que se vaya”.