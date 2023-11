Representando al país: Alejandro Restrepo ya firmó y va a dirigir uno de los grandes equipos de latinoamerica

Después de la jornada 20 de la Liga BetPlay, en la que Deportivo Pereira no logró clasificar a los cuadrangulares, el club anunció la salida de Alejandro Restrepo a través de sus redes sociales. La renuncia del entrenador generó diversas emociones entre los aficionados, ya que para muchos seguidores del equipo, Restrepo es uno de los mejores directores técnicos que ha tenido el club. Durante su gestión, el equipo consiguió su primer título en la Liga BetPlay y llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador ya fue presentado en su nuevo club y afirmó que se siente muy honrado de ser recibido en el club, además de trazar las metas que tiene con el equipo limeño; estuvo acompañado por Néstor Bonillo, asesor deportivo, y Bruno Marioni, Director de Fútbol Profesional.

El profesor Alejandro Restrepo posando a la cámara. Vínculo de un año, como se indicó. La conferencia terminó con un “Arriba Alianza”. pic.twitter.com/b95MzevbXd — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 24, 2023

“Es un orgullo estar aquí, en el club ‘íntimo’, siendo parte de esta gran familia. Alianza Lima es muy importante para el fútbol peruano, y estamos ilusionados en cumplir los objetivos que todos conocemos: competir a nivel internacional de la mejor manera, representar a nuestro país y, por supuesto, pelear por el título en 2024″, afirmó durante la conferencia de anuncio y bienvenida.

¿Qué pasó con Restrepo en el Pereira?

En una entrevista para Antena2, el entrenador afirmó que aunque desde el equipo quería que renovara el contrato, él tomó la decisión de no hacerlo: “Hubo opciones en la mitad del año y cuando ganamos el título. Nuestro contrato inicialmente iba hasta mitad del año 2023 y ahora no es una renuncia, les manifesté a los directivos la no renovación porque decidimos como cuerpo técnico tomarnos un espacio corto para tomar la mejor decisión de dar nuestro próximo paso”.