Desde otro equipo del continente, buscan a Alejandro Restrepo para que también los lleve a la Libertadores; conozca el nombre del club

Después de la jornada 20 de la Liga BetPlay, en la que Deportivo Pereira no logró clasificar a los cuadrangulares, el club anunció la salida de Alejandro Restrepo a través de sus redes sociales. La renuncia del entrenador generó diversas emociones entre los aficionados, ya que para muchos seguidores del equipo, Restrepo es uno de los mejores directores técnicos que ha tenido el club. Durante su gestión, el equipo consiguió su primer título en la Liga BetPlay y llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo que añade a su legado en el club.

Le puede interesar: La FIFA actualizó el ranking las selecciones del mundo y a Colombia le sirvió el invicto subir algunos puestos

Aunque inicialmente el técnico afirmó que no estaba interesado por el momento en buscar otros clubes, medios indican que el técnico ya está en conversaciones con un equipo de Latinoamérica que por el momento se encuentra sin técnico.

¿Desde dónde buscan a Restrepo?

Felipe Sierra, periodista, afirmó que por su trabajo en Pereira, varios equipos pretenden a Restrepo, pero el primero en la lista es el Alianza Lima, de Perú. Según afirmó Sierra, “se ha avanzado mucho en las últimas horas”, y desde Perú son más optimistas, afirman que solo falta la firma para concretar el proceso.

🚨 Acordado verbalmente: Alejandro Restrepo (41) será el nuevo director técnico de #AlianzaLima. Viajará en las próximas horas a Perú para firmar su contrato 🇵🇪⚪️🔵



👀 Giuliano Tiberti será su asistente técnico y Walter Rivera el preparador físico pic.twitter.com/F9TCj05YQT — Pipe Sierra (@PSierraR) November 23, 2023

Hace unas semanas, Alianza Lima se despidió de Mauricio Larriera y el equipo limeño inició su proceso para buscar otro DT.

¿Qué pasó con Restrepo en el Pereira?

En una entrevista para Antena2, el entrenador afirmó que aunque desde el equipo queria que renovara el contrato, él tomó la decisión de no hacerlo: “Hubo opciones en la mitad del año y cuando ganamos el título. Nuestro contrato inicialmente iba hasta mitad del año 2023 y ahora no es una renuncia, les manifesté a los directivos la no renovación porque decidimos como cuerpo técnico tomarnos un espacio corto para tomar la mejor decisión de dar nuestro próximo paso”.