“Casi me linchan”, Ray Vanegas denunció agresión de hinchas de Nacional

Ray Vanegas, futbolista colombiano que actualmente figura en la Serie C de Brasil, denunció ser víctima de agresión a la salida del estadio Atanasio Girardot, luego de la final de Copa entre Atlético Nacional y Millonarios.

Fue durante la disputa del título que el cuadro antioqueño le ganó en la serie de lanzamientos desde el punto penal que sucedieron los hechos.

Vanegas se encontraba en el escenario animando a su hermano, Óscar, que juega en Millonarios.

Ray Vanegas denunció agresión en Medellín

“Fui apoyar a mi hermano en la final nacional vs millonarios Saliendo del estadio 5 hinchas o no se como se les llama a esos desadaptados (Ray vanegas no podes andar por acá ) me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me lichan tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron, le tocó intervenir ala policía”, escribió el jugador en sus redes sociales.

Esto no puede pasar, q lastima q hayan aún “hinchas” así@RayVanegas16 pic.twitter.com/LWUaiYb78g — Oscar Tobón (@oscartobonc) November 24, 2023

El jugador de 30 años vistió en nuestro país las camisetas de Independiente Medellín, Patriotas, Uniautónoma, Envigado, Jaguares, Once Caldas y Deportivo Pasto.