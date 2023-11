Justo antes de la final de Copa vs Millonarios se reveló que otro jugador de Nacional se va

Una noticia más de Atlético Nacional justo antes de la final de Copa BetPlay 2023 no cayó para nada bien entre la hinchada ‘Verdolaga’, no tanto porque un jugador se irá, sino por el manejo de los directivos con el equipo.

Según reveló el periodista de Win Sports, ‘Pipe’ Sierra, el jugador en mención que no continuará en Atlético Nacional será el mediocampista Nelson Deossa. Resulta que el cuadro paisa no tenía la ficha del jugador, sino que estaba en condición de préstamo proveniente del Atlético Huila.

Finalmente, en Nacional decidieron que no ejercerán la opción de compra por petición expresa del cuerpo técnico basado en las exigencias, así que el futbolista tendrá que regresar al conjunto ‘opita’.

No obstante, su regreso a Huila no será por mucho tiempo, pues el equipo ya le está buscando pretendientes para venderlo y un posible destino puede ser Independiente Del Valle, equipo ecuatoriano que conquistó la Sudamericana en 2022 y la Recopa en el año en curso.

Esta decisión dividió a la hinchada:

Aunque muchos se alegraron con la salida de Nelson Deossa de Atlético Nacional no solamente por no ser ordenado tácticamente, sino por su actitud, también cayeron en cuenta que el jugador tiene talento y posiblemente las directivas no vayan a contratar a otro mejor o incluso de su mismo nivel:

- “Qué tristeza hermano, nacional de mal en peor”.

- “Ese man cojo es más muchos de la nómina de hoy”.

- “El problema no es que se vaya Deossa el problema es que dejan los más malos y no traen a nadie”.

- “En los partidos importantes nunca apareció, le falta aprender y mucho, pero pienso que debe quedarse y ahí va aprendiendo más y más, igual pienso que fueron más los partidos buenos que malos”.

- “Nacional tiene huevo, en menos de 6 meses vendió a Jhon Solis, Nelson Palacio, Yerson Candelo, Sebastián Gómez, veto a Jarlan Barrera y Tomás Angel y ahora no piensa comprar a Deossa, ¡Increíble!”.