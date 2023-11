“Es su problema”: Vélez no tuvo pelos en la lengua para aclarar un asuntico sobre los intereses de RCN

Carlos Antonio Vélez es una de las caras visibles del Canal RCN en su lucha por competirle en el rating a Caracol en los partidos de la selección Colombia, pero tras el juego frente a Paraguay, tuvo que salir a aclarar un ‘asuntico’ porque su canal ganó audiencia.

Vea acá: Hasta en Paraguay sonó “fuera Petro” antes de la victoria de la selección Colombia: ¿Nueva cábala?

Resulta que el reto principal de ‘Fútbol RCN’ es alcanzar al Gol Caracol en las impresionantes cifras que hacen cada vez que hay partidos de la ‘Tricolor’, pero parece no ser tarea sencilla por la tradición que hay en los colombianos de ver estos juegos en Caracol.

De todas maneras, RCN ha puesto ‘toda la carne en el asador’ y con sus periodistas más reconocidos ha realizado un trabajo profesional, aunque muy diferente al de su competencia, pues se enfocan en ser más críticos y no dejarse llevar por la emoción.

Aun así, muchos no le han dado la oportunidad a la transmisión de RCN porque no están de acuerdo con las polémicas declaraciones que constantemente lanza Carlos Antonio Vélez. No obstante, el experimentado comentarista dio buenos comentarios del equipo colombiano tras el juego con Paraguay y parece que le dieron a entender que lo había hecho por ganar rating, así que sin pelos en la lengua respondió.

El también comentarista de Win Sports dejó claro que en ningún momento pondrá los intereses de ninguna empresa por encima de la verdad y que siempre va a decir las cosas como son, sin importar el rating:

“Que le quede clarito a todo el mundo… JAMÁS acomodaré mis opiniones, libres, independientes y producto del estudio, a los intereses de nadie. No estoy para proteger “productos”. Si otros lo hacen por puntos de rating de sus medios es su problema y responderán a su conciencia. Hace tres meses estábamos en cero y lo que hoy tenemos se ha logrado haciendo lo correcto. ¡Jamás hipotecaré mi opinión ni mi concepto! Seguiré diciendo lo que vea. ¡Cuándo es bueno se dirá bueno y cuando sea malo se dirá malo!!! ¡Fin de la emisión!”