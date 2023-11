Cali intercambió jugadores con Medellín y a los hinchas ‘azucareros’ les pareció un pésimo negocio

Los hinchas del Deportivo Cali estallaron por el intercambio de jugadores que su equipo hizo con el Independiente Medellín. Aunque todavía no hay comunicados oficiales, pues los equipos están compitiendo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2023, la prensa está al tanto de los negocios que los dos equipos están haciendo. Precisamente por eso, los hinchas se enteraron del intercambio, que seguramente dará de qué hablar en las próximas semanas.

Este 22 de noviembre de 2023, diferentes sectores de la prensa dieron por hecho un sorpresivo negocio ente el Cali y el Medellín. Según la información divulgada, los clubes intercambiaron jugadores: Jhon Vásquéz irá al ‘Poderoso’ y Yulián Goméz al ‘Azucarero’. Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, uno de los periodistas más reconocido del Valle del Cauca, informó algunos detalles del negocio.

“Va así: Vásquez por Gómez mano a mano, porcentajes similares entre el Medellín y el Cali, contratos establecidos, cesión definitiva. Por otro lado también llega Marulanda, negocios independientes”, ‘Petiso’ Arango

Va así: Vásquez por Gómez mano a mano, porcentajes similares entre @DIM_Oficial y @AsoDeporCali, contratos establecidos, cesión definitiva.

Por otro lado también llega Marulanda, negocios independientes pic.twitter.com/FhGuAyzfGx — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) November 22, 2023

¿Cómo reaccionaron los hinchas del Cali al intercambio con el Medellín?

El intercambio de jugadores en el Cali y el Medellín dio mucho de qué hablar en las hinchas de ambos equipos. De hecho, llamó la atención que a muchos seguidores del ‘Azucarero’ no les gustó el negocio. Para algunos, Vásquez era un jugador importante de la plantilla, mientras que otros no ven bien el reforzar a un rival directo para 2024. Independiente de la razón, parece que la hinchada del ‘Verde del Cali’ no está a gusto, y eso que su club ya está concretando movimientos más importantes en el mercado.

Buenas tardes negocio chimbo estoy de acuerdo regalaron a vasquez bendiciones — Freddy alirio Cifuentes morera (@alirio_morera) November 22, 2023

Como siempre el @AsoDeporCali perdiendo 🐀 — Camilo Restrepo (@camilo37084408) November 22, 2023

