¿Algún rencor? Abel Aguilar confesó cuál es el mejor equipo de los cuadrangulares y ‘ni por las curvas’ habló del Cali

La Liga BetPlay en su segundo semestre ha dejado varias sorpresas y con la segunda fecha de cuadrangulares ya hay algunos clubes que se perfilan para ser parte de la gran final. Por el lado del Grupo A y aunque se afirmaba que Águilas Doradas iba a defender su invicto hasta el final, Deportes Tolima es el único equipo que ha ganado sus dos fechas.

Por el lado del Grupo B, el considerado como grupo de la muerte, Independiente Medellín y Millonarios son los equipos que se perfilan como líderes, logrando ganar las últimas fechas.

Le puede interesar: El Grupo B está lleno de clásicos: así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2023

En una entrevista para Win Sports, Abel Aguilar, el recordado exjugador de la Selección Colombia y que tuvo un paso por el Deportivo Cali, habló de lo que ha visto en los cuadrangulares y además aprovechó para llenar de halagos a un equipo de los cuadrangulares, aseguró que es su estilo favorito de juego, lo extraño fue que dejó por fuera a su antigua casa, el equipo ‘azucarero’.

¿Cuál es el equipo favorito de Aguilar?

Abel Aguilar mencionó las cualidades futbolísticas de cada uno de los equipos que están disputando los cuadrangulares, pero no habló de Deportivo Cali, lo que sorprendió: “Me gusta lo del Tolima desde que llegó David, un equipo que tiene alternativas. Lo de Millonarios lo hemos venido viendo hace mucho tiempo, un equipo que gusta y que tiene muchos resultados, tiene jugadores de buen pie. Lo de América y Nacional, en un grupo en donde está Medellín y Millonarios, pero que son buenos equipos. Por otro lado, el Junior, que ha hecho una buena tarea y espero que esto nos sirva para competir en el fútbol internacional”.

☀☕¡Abel Aguilar, exfutbolista colombiano, analiza la actualidad de la Liga Betplay!#PrimerToque pic.twitter.com/98oWh4zkX1 — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 22, 2023

Por último, resaltó el estilo de juego de Millonarios y del Tolima, pues aseguró que es el fútbol que más disfruta ver: “A mí me gusta Millonarios, como juega, su nivel de juego, tiene jugadores muy interesantes, pero también me gusta el Tolima, es una idea de juego muy acomodada a lo que a mí me gusta”