¿Es justo? RCN ya se decidió entre Eduardo Luis y el Cantante del Gol quién narrará Paraguay vs Colombia

'El Cantante' seguirá como titular en RCN. Eduardo Luis vuelve al banco.



El canal determinó que Javier Fernández haga Paraguay vs Colombia.



¿Entonces a 'El Toxi' le dieron Brasil vs Argentina? No. Lo hará también Javier.



Eduardo relatará los últimos 60' de Perú vs Venezuela. pic.twitter.com/pzUz8niFoG