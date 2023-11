Miguel Layún: “La Kings League puede ser un puente hacia el fútbol para las nuevas generaciones”

Con 69 partidos en la selección mexicana, con la que disputó los Mundiales de 2014 y 2018, Miguel Layún anunció su retiro del fútbol hace un par de meses tras una larga y exitosa carrera, que lo llevó a ser estrella del América de su país y jugar varios años en Europa, en donde actuó con Atalanta, Porto, Villarreal, Watford y Sevilla. Sin embargo, a los 35 años su futuro seguirá en las canchas, no en las de fútbol, pero casi: es el primer presidente de la Kings League Américas, que en 2024 traerá al continente el fenómeno deportivo y viral que lidera Gerard Piqué en España, y que se ha convertido en un éxito de consumo en plataformas como Twitch.

Este formato que se inspira en el fútbol pero con reglas propias y un formato de competencia que ha cautivado a las nuevas generaciones, amenazando incluso el consumo de fútbol por streaming en España, tendrá su propia liga en nuestro continente el próximo año con 12 equipos en disputa, uno de ellos con James Rodríguez como presidente.

Ojo a: ¿Le gustaría tener a James como jefe? En cinco pasos se puede inscribir a su equipo para la Kings League

Layún, que varias veces llevó la banda de capitán en sus equipos, ahora dirige una liga que tiene un reto enorme en cuanto a mercadeo, pero que desde que se anunció ha generado un nivel de expectativa tal, que promete ser un éxito incluso superior al de España. Por eso se sentó en nuestra Silla de Gerentes para hablar de este proyecto:

¿Cómo termina metido Miguel Layún en la King’s League Américas?

Cuando nace la Kings League fue algo que me cautivó. Yo sigo muy de cerca todo lo que está alrededor del mundo del fútbol, y de repente aparece este hermoso proyecto, porque es para mí es hermoso: es totalmente disruptivo, habla a diferentes audiencias, y me encantó el cómo se plantea y el cómo se ha llevado a cabo. El punto es que intenté de alguna forma estar cerca de la League Infojobs, que es la Kings League que nace en España, y después existe la posibilidad de tomar un equipo cuando se decide que exista la Kings League Santander. Con Javier Hernández, el Chicharito, íbamos a ser copresidentes de un club, y por azares del destino, en una conversación con gente de la organización, me invitan a una llamada con Gerard Piqué y con Oriol (Querol, CEO de la Kings League), y ahí nace la propuesta. Yo ya había tomado la decisión de retirarme y ahí es donde entra esta parte tan extraña de la vida, que de repente las cosas se cuadran en el momento justo y que a mi forma de ver la vida es una señal clara de que es el proyecto indicado para uno. Hablé después con Javier y le explicaba lo que significaría para mí como reto personal el tener un rol tan diferente. Porque, bien o mal, a pesar de nunca haber tenido un equipo de futbol, pues conocemos las entrañas del futbol, sabemos qué se necesita para un mejor rendimiento, cómo gestionar un grupo, etcétera, y aquí estamos, disfrutando de esta nueva aventura, porque la verdad llegó en el momento ideal.

¿Por el retiro del fútbol?

Si te soy sincero, cuando uno se retira pasa por un proceso y se vuelve una especie de duelo. Yo he estado estas últimas semanas con una ansiedad que ni sabía que tenía porque pues obviamente es asimilar que está cambiando tu vida y que vienen cosas nuevas y que la rutina que tuviste durante más de 15 ó 20 años ya no va a existir, y que con lo que tú creciste durante toda tu juventud y tu etapa de madurez ya no va a existir. Entonces, para mí fue ideal, llegó en el momento exacto y estoy feliz de estar acá con la Liga Santander.

En general, en el entorno tradicional del fútbol hay un recelo con la Kings League, ¿qué opina de eso?

Creo que es importante que la gente sepa y entienda que nosotros no somos fútbol tradicional. Nosotros somos un producto diferente que nace para otra audiencia, que hablamos de una manera tan disruptiva y tan diferente del fútbol, que no podrían compararnos con el fútbol. Desafortunadamente, como bien dices, puede generar un poco de miedo al cambio o que aparezca un producto nuevo de repente como que puede destantear, pero nosotros hablamos de un nicho que no existía anteriormente, con reglas completamente diferentes, con jugadores semi-profesionales, porque no todos los jugadores son profesionales o ex profesionales. Entonces, yo creo que es un mito que se tiene que ir acabando con conforme la gente del entorno del fútbol tradicional lo vaya asimilando, porque ellos tienen que ver un poco el producto para darse cuenta por sí solos que no somos competencia y que al contrario, nosotros podemos ser un puente para el día de mañana.

Es decir, ¿la Kings League como una forma de entrar al fútbol para las nuevas generaciones?

Yo veo yo a mis hijos y te saben manejar un smartphone como si hubieran nacido con él. Los niños están creciendo con una inmediatez muy distinta y si logramos entender que la Kings League no es una competencia y que al contrario puede ser un gran aliado, porque te digo, puede ser un puente mañana que un niño de ocho años que ve la Kings League, que a lo mejor no se sienta a ver la tele, porque mis hijos no se sientan a ver la tele; te lo digo abiertamente: mis hijos ven su tablet, ven su YouTube y sus cosas en Twitch; y que ese niño llegue al fútbol a través de la Kings League, que diga: ¡ah, mira, es divertido, es entretenido! Y que después de ahí llegue al fútbol tradicional… ¡puede ser un nuevo consumidor! Yo creo que la mejor lectura que podríamos darle es que podemos ser un complemento muy interesante para el fútbol tradicional.

¿Van a mantener la misma dinámica entre presidentes que en España?

Sí, vamos a mantener la misma dinámica para toda la gente que vamos a considerar su opinión para ponerle nombre al espacio. Queremos que sea un nombre latino que nos describa a toda la comunidad latinoamericana hispanohablante de lo que va a ser el post jornada, porque no nos podemos llamar chup chup. Nosotros somos una liga independiente, somos latinos, tenemos que tener algo distinto, ¿no?

¿Cómo va James Rodríguez como presidente?

Muy bien. Está bastante activo en el en el grupo. De hecho, el otro día, le dije: “Oye, sé que tú estás con tema de tu equipo y todo, pero a nivel profesional creo que sería muy bonito para la gente verte también en los streams para que puedan conocerte un poco más en una etapa diferente”. Me dijo: “Parce, cuando no haya selección cuente conmigo”, entonces ahora pues obviamente no lo estamos molestando porque está la fecha FIFA. Creo que es muy importante que él pueda estar y me encanta que él tenga ese compromiso con su selección y con su profesión, porque eso habla de la de la persona que es, y que una vez que termine eso pues busquemos encontrar algún hueco para que todo lo que participa en el WhatsApp -que te digo es bastante participativo-, lo pueda también transmitir en directo con la gente y que vaya perdiendo esa timidez.

En España ya se han jugado finales de Kings League en grandes estadios como el Camp Nou, ¿en América va a ser igual?

Una propuesta que hice de manera extraoficial fue esa: que no solamente se juegue en México. Es normal que por naturaleza este primer split, el Final Four, se juegue en algún estadio importante de aquí (México), pero al final somos una Kings League de Latam, o sea hablamos a todo el mercado latinoamericano y no podemos perder esa cercanía que se ha ganado. A mí me encantaría, por ejemplo, que James nos pueda decir en qué estadio de Colombia podríamos hacer un Final Four eventualmente. O que nos digan qué estadio de Argentinamás adelante lo mismo en Chile. Son países muy futboleros que ya están consumiendo la Kings League y que no me parece ni descabellado ni alejado esta posibilidad de que nosotros llevemos los Final Four a diferentes países eventualmente.