Se dijeron de todo: ‘Teo’ tuvo tensa discusión con César Farías, el técnico de Águilas Doradas

Teófilo Gutiérrez tuvo acalorada discusión con César Farías, el técnico de Águilas Doradas. En el partido que Águilas empató contra el Cali, ‘Teo’ se cruzó con el experimentado entrenador venezolano. Además, ellos demostraron lo tenso que estuvo el juego, el cual inicio el Grupo A de los cuadrangulares.

Este 13 de noviembre de 2023, Deportivo Cali enfrentó a Águilas Doradas en la Fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2023-. En el segundo tiempo del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Teófilo Gutiérrez tuvo un tenso cruce de palabras con César Farías, el DT de Águilas. Aunque las cámaras de la transmisión captaron las imágenes, no hicieron lo mismo con el sonido, por lo que no termia de quedar claro qué se dijeron ‘Teo’ y César. Lo que sí está claro es que no fueron buenas palabras, ya que los gestos de cada dijeron mucho.

Teo y Farías cruzaron algunas palabras. pic.twitter.com/qOH0trPb2t — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) November 13, 2023

¿Cuándo es el próximo partido del Cali

Tras el empate contra Águilas Doradas, el Cali se preparará para enfrentar al Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El duelo contra el ‘Tiburón’ será el próximo 18 de noviembre de 2023 a las 7:30 pm. Águilas, por su parte, enfrentará al Tolima en el Estadio Alberto Grisales a las 5:00 pm del mimso 18 de noviembre.

