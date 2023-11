Facundo se ‘devoró’ un penal y los hinchas de la ‘mecha’ están pidiendo su salida o una limpia para el jugador

América de Cali está disputando se última fecha del todos contra todos en la Liga BetPlay contra Atlético Bucaramanga. Facundo Suárez durante el partido ha tenido varios disparos al arco sin ningún acierto y además falló un penal otorgado, que podría darle el triunfo a América de Cali para liderar los grupos de los cuadrangulares.

Le puede interesar: Los hinchas de Nacional están ‘emberracados’ por la escandalosa expulsión que los perjudicó en el partido contra Tolima

Los hinchas han demostrado su inconformidad con el delantero argentino tras el fallo del penal, y están pidiendo la salida del jugador.

¿Mala racha o mal jugador?

Aunque durante semestres anteriores Facundo era uno de los delanteros favoritos del equipo, pese a lo anterior, lleva varios meses sin anotar y el penal fallido fue la ‘gota que rebosó el vaso’, pues es el segundo penal que erra en el semestre.

Que difícil debe ser para un delantero tener el arco tan cerrado aún cuando todo el equipo crea ocasiones, marca goles y ataca constantemente. Facundo Suárez sigue en mala racha, desde agosto no logra marcar.



pic.twitter.com/4j9HI1Po8r — Juanes Vallejo 🎙️ (@JuanesVallejo_) November 9, 2023

Muchos de los hinchas ya piden la salida del jugador, para renovar la nómina y conseguir un delantero que anote. A pesar de esto, algunos dicen que solo se trata de una mala racha para el jugador, y que con una buena limpia podría superar.

En cuadrangulares, ojalá le den la oportunidad a un canterano y manden a la mierda a ese perro hijueputa de Facundo Suárez. — Mauricio Cárdenas (@MauroCardenas27) November 9, 2023

Facundo Suarez lo que necesita es ir a donde un curandero un brujo a que lo enciendan a mata y después ir al rio pance a bañarse con jabón azul. — Rojo Hasta la Muerte (@DelRojoSoy_1927) November 9, 2023

Lucas González llenó de halagos a Dayro Moreno

Lucas sorprendió con varios halagos al equipo Once Caldas y resaltó que aunque la victoria no fue el resultado, hay que destacar el trabajo de su equipo, “teníamos unas ganas de ganar y carácter importante para someter al rival. No creo que sea debilidad de ellos porque nos sentíamos amenazados, teniendo a Dayro Moreno al frente siempre me voy a sentir amenazado como entrenador, pero los chicos lo han hecho muy bien”.