“A victimizarse a otro lado”, hinchas de Santa Fe atacaron a exjugador por revelar que el club no lo valoró

El todos contra todos de la Liga BetPlay se acerca a su final y Santa Fe es uno de los grandes ausentes de los cuadrangulares, su segunda eliminación de cuadrangulares en el año. Uno de los jugadores presentes durante este semestre anunció su despedida del equipo capitalino y además reveló las razones de su salida.

Le puede interesar: Chicó siguió destapando la olla y reveló las mafias que estarían tras las apuestas en el FPC

Se trata de Fabián Viáfara, defensa del equipo ‘cardenal’ que dio una entrevista a El Vbar Caracol en la que reveló la situación actual de Santa Fe y su relación con el cuerpo técnico. Hinchas arremetieron contra Viáfara tras sus palabras.

“Me voy triste de Santa Fe porque no me valoraron mi trabajo”

El jugador se refirió a su proceso en Santa Fe y a su salida diciendo, “me voy un poco triste, porque la verdad creo que hice las cosas bien en Santa Fe. Pero bueno, quizás en algunos lugares no te valoran, pero de repente habrá alguien que sí esté pendiente de ti y te quiera. Como institución me dolió porque no valoraron el trabajo que realicé durante el año, porque además tuve una buena empatía tanto con la institución, la ciudad, como con la hinchada”

#ElVbarCaracol



🗣️"Me voy triste de Santa Fe porque no me valoraron mi trabajo"



⚽️Esto nos dijo Fabián Viáfara sobre su polémica salida de Independiente Santa Fe en El Vbar Caracol



📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/7pTPB2xrkj — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 6, 2023

Pese a que el jugador estaba expresando lo que había sentido dentro del equipo, varios hinchas del cuadro capitalino atacaron al jugador y mostraron su molestia por sus palabras.

A victimizarse a otro lado, 2 semestres sin entrar a los 8 en una liga mediocre demuestra perfectamente cuál es la calidad de su trabajo — Maverick’s Mojo Dojo Casa House (@f_pardo11) November 6, 2023

El jugador del Valle del Cauca, se despidió de su semestre en Santa Fe por medio de sus redes sociales, “fue un año maravilloso para mí y mí familia, el cual disfrutamos. Nos vamos enamorados de una institución como es Santa Fe. Esto no es un hasta luego, es un hasta pronto. Espero volverlos a ver en el lugar que se merecen”.