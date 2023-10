¿El posible remplazo de Méndez? Leandro Castellanos quiere ser presidente de Santa Fe

Las Elecciones Regionales del 2023 han visto a varias personalidades del fútbol colombiano buscar incursionar en la arena política, entre ellas destaca Leandro Castellanos, el arquero destacado del equipo Santa Fe. Entre las propuestas más destacadas de Castellanos se encuentra el fortalecimiento del deporte en la ciudad y su utilización como una herramienta de transformación social. Además, busca dignificar la labor de los deportistas.

En una entrevista para AS Colombia, Leandro Castellanos habló de su campaña política y la situación actual de Independiente Santa Fe, que está alejado de la clasificación a los cuadrangulares. Leandro también activó las ilusiones de los hinchas con una sorprendente afirmación.

Leandro quiere ser el remplazo de Méndez

Sobre la situación actual de Santa Fe, Leandro afirmó que ve muy difícil que el equipo llegue a los cuadrangulares, pero deben seguir buscando las posibilidades.

“Siento que nos quedó muy complejo clasificar, pero mientras haya opciones, hay que luchar e ir hasta el final, a la hinchada debo decirle que vamos a hacer sinergia. En la vida hay que empujar. Recuerdo cuando estábamos en una crisis impresionante y la hinchada llegó con un mensaje que decía ‘de esta salimos todos’ y así llegamos a la final”

El arquero, siempre ha demostrado y sostenido que quiere ser líder, por eso su campaña al Concejo de Bogotá, además de que sueña con en algún momento ser presidente del club al que le dedicó varios años de trabajo.

“Yo quisiera tener la posibilidad de ser presidente. Cuando uno ama algo quiere ayudarlo y me gustaría. Tengo buena relación con la familia de Santa Fe, pero obviamente donde pueda portar, aportó. Me he preparado en la vida. Siento que soy un líder, lo demostré y eso es lo que uno puede exponer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora me interesa llegar al concejo de Bogotá”.