“Se olvida que es jugador de selección”: Vélez no se la rebajó a Montero por el grosero gesto que tuvo con el árbitro

Carlos Antonio Vélez no fue ajeno a lo que sucedió en el partido entre Cúcuta - Millonarios y atacó al también portero de la selección Colombia, Álvaro Montero, por el feo gesto que tuvo con el árbitro al final del juego.

Resulta que Vélez no le perdió pista a la semifinal de la Copa BetPlay y tuvo muchos detalles para criticar, pues en primer lugar, le pareció terrible el arbitraje y eso le dio pie para criticar a Montero, pues tuvo un feo gesto con el árbitro, que además él le permitió,

Se trató de un halón de camiseta cuando el partido estaba entrando en los humos calientes. El juez no le puso su ‘tatequieto’ al guardameta y le dieron a Carlos Antonio los argumentos suficientes para criticar.

A continuación las palabras del analista de Win Sports que escribió a través de su cuenta de ‘X’:

“Lo de anoche del Juez Betancur fue un desastre. Millonarios se queja de un penal contra Uribe, que solo ven los hinchas, cuando la verdad les permitió parar el partido cuantas veces quisieron, aunque en eso es más la responsabilidad del juez que alcahueta que de quienes lo provocan. Pero como le midieron el aceite de entrada sabían de lo pusilánime que era y lo aprovecharon. Imer Machado hace rato cumplió su ciclo, pero parece que hasta que no se dé una tragedia lo dejaran. Se nota que a ese juez no le gusta el fútbol porque permite que no se juegue. Ahh y además dejo que lo gritaran, lo insultaran y hasta le tiraran de la camiseta como lo hizo Montero, que a veces se olvida que es jugador de selección y debe dar buen ejemplo. ¡Por ahora nada más!”

Un día más en la oficina de la Dimayor

